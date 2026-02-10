13 de fevereiro de 2026
NASCEU

Jovem dá à luz dentro de ônibus na Rodovia Anhanguera

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A equipe da Motiva Autoban, concessionária que administra o trecho, foi acionada para atender uma jovem de 18 anos que entrou em trabalho de parto.
Uma ação de resgate que surpreendeu pela emoção e rapidez aconteceu no último domingo (8), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa. A equipe da Motiva Autoban, concessionária que administra o trecho, foi acionada para atender uma jovem de 18 anos que entrou em trabalho de parto dentro de um ônibus de excursão.

A passageira, identificada como Naihad Oliveira Januário, grávida de nove meses, viajava da cidade de Luiz Antônio em direção ao litoral sul quando as contrações começaram. O chamado ocorreu por volta das 3h, no km 118 da rodovia.

Os socorristas Fábio Pires Rocha e Gabriel de Oliveira Ferreira chegaram ao local às 3h13 e, em vez de apenas realizar o transporte de emergência, auxiliaram diretamente no parto. Naquela madrugada, nasceu Hiago Oliveira dos Santos, com 2,835 kg e 45,5 cm, em condições estáveis.

Mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Estadual de Sumaré para os cuidados de rotina pós-parto. O estado de saúde de ambos é considerado bom.

