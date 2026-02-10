Uma ação de resgate que surpreendeu pela emoção e rapidez aconteceu no último domingo (8), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa. A equipe da Motiva Autoban, concessionária que administra o trecho, foi acionada para atender uma jovem de 18 anos que entrou em trabalho de parto dentro de um ônibus de excursão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A passageira, identificada como Naihad Oliveira Januário, grávida de nove meses, viajava da cidade de Luiz Antônio em direção ao litoral sul quando as contrações começaram. O chamado ocorreu por volta das 3h, no km 118 da rodovia.

Os socorristas Fábio Pires Rocha e Gabriel de Oliveira Ferreira chegaram ao local às 3h13 e, em vez de apenas realizar o transporte de emergência, auxiliaram diretamente no parto. Naquela madrugada, nasceu Hiago Oliveira dos Santos, com 2,835 kg e 45,5 cm, em condições estáveis.