11 de fevereiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva frequente e máxima de 27°C hoje em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Região terá novo dia de tempo instável, com risco de chuvas intensas e trovoadas a partir da tarde; temperatura máxima deve chegar a 27°C.
A população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve manter os guarda-chuvas e a atenção redobrada nesta terça-feira (10). A previsão do tempo indica condições meteorológicas semelhantes às registradas na segunda-feira: céu predominantemente nublado, com breves aberturas de sol, e chuva em qualquer período do dia — podendo ser recorrente e persistente em alguns momentos.

O maior risco, segundo os meteorologistas, está reservado para o período da tarde, quando aumentam as chances de tempestades. Assim como no dia anterior, as pancadas poderão ser intensas, acompanhadas de raios e trovoadas.

Ao longo do dia, o céu permanecerá encoberto por nuvens, com apenas breves aberturas de sol. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento, com intensidade variável. A temperatura deve variar entre mínima de 19°C e máxima de 27°C, com sensação térmica mais elevada devido à umidade.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

