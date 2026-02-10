A população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve manter os guarda-chuvas e a atenção redobrada nesta terça-feira (10). A previsão do tempo indica condições meteorológicas semelhantes às registradas na segunda-feira: céu predominantemente nublado, com breves aberturas de sol, e chuva em qualquer período do dia — podendo ser recorrente e persistente em alguns momentos.

O maior risco, segundo os meteorologistas, está reservado para o período da tarde, quando aumentam as chances de tempestades. Assim como no dia anterior, as pancadas poderão ser intensas, acompanhadas de raios e trovoadas.

Ao longo do dia, o céu permanecerá encoberto por nuvens, com apenas breves aberturas de sol. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento, com intensidade variável. A temperatura deve variar entre mínima de 19°C e máxima de 27°C, com sensação térmica mais elevada devido à umidade.