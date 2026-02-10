11 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AJUDE

Vinhedo abre agendamento para doação de sangue nesta sexta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMV
Coleta ocorre no Ceprovi em parceria com o Hemocentro da Unicamp.
Coleta ocorre no Ceprovi em parceria com o Hemocentro da Unicamp.

Vinhedo realiza na próxima sexta-feira (13) uma nova campanha de doação de sangue, por meio do projeto Vinhedo Sangue Bom, desenvolvido em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura de Vinhedo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no Ceprovi, localizado na Avenida Independência, nº 5.407, no Jardim Alba. A ação é voltada ao abastecimento dos estoques utilizados no atendimento a pacientes que necessitam de transfusão de sangue.

Os interessados devem realizar agendamento prévio por meio de formulário disponível no site da Prefeitura, escolhendo o horário para evitar aglomerações. No dia da doação, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto (RG ou CNH) e a confirmação do endereço residencial.

Pessoas que apresentaram febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias não devem realizar a doação. A coleta é feita por equipe especializada do Hemocentro da Unicamp, com uso de materiais descartáveis, garantindo a segurança do procedimento.

Comentários

Comentários