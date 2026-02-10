Vinhedo realiza na próxima sexta-feira (13) uma nova campanha de doação de sangue, por meio do projeto Vinhedo Sangue Bom, desenvolvido em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura de Vinhedo.

A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no Ceprovi, localizado na Avenida Independência, nº 5.407, no Jardim Alba. A ação é voltada ao abastecimento dos estoques utilizados no atendimento a pacientes que necessitam de transfusão de sangue.

Os interessados devem realizar agendamento prévio por meio de formulário disponível no site da Prefeitura, escolhendo o horário para evitar aglomerações. No dia da doação, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto (RG ou CNH) e a confirmação do endereço residencial.