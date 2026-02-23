A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma nova frente no combate à dengue e a outras arboviroses ao firmar uma parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP). A iniciativa prevê a atuação conjunta com imobiliárias e corretores autônomos para facilitar o acesso a imóveis desocupados durante ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti.
O objetivo central é permitir que agentes de saúde consigam vistoriar imóveis disponíveis para locação, que frequentemente permanecem fechados e podem se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
Segundo a Secretaria de Saúde, a colaboração do setor imobiliário é estratégica, já que amplia o alcance das ações de vigilância e reduz a dificuldade de acesso a propriedades sem moradores.
Durante reunião técnica, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) apresentarou as principais estratégias adotadas pelo município no combate ao mosquito, além de orientações sobre sintomas das doenças e medidas de prevenção.
A Prefeitura avalia que a parceria pode contribuir de forma significativa para a redução de focos do Aedes aegypti, especialmente em áreas com grande concentração de imóveis desocupados.