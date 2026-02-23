A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou uma nova frente no combate à dengue e a outras arboviroses ao firmar uma parceria com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP). A iniciativa prevê a atuação conjunta com imobiliárias e corretores autônomos para facilitar o acesso a imóveis desocupados durante ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O objetivo central é permitir que agentes de saúde consigam vistoriar imóveis disponíveis para locação, que frequentemente permanecem fechados e podem se transformar em criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a Secretaria de Saúde, a colaboração do setor imobiliário é estratégica, já que amplia o alcance das ações de vigilância e reduz a dificuldade de acesso a propriedades sem moradores.