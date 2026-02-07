07 de fevereiro de 2026
Obra fecha entrada da SP-101 em Hortolândia neste fim de semana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motoristas vão usar um desvio alternativo
Motoristas vão usar um desvio alternativo

Motoristas que utilizam a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, precisam se programar para um desvio neste fim de semana. A entrada localizada no km 6,5, no sentido Campinas, será interditada temporariamente neste sábado (7) e domingo (8).

O fechamento, que acontece das 8h às 17h em ambos os dias, é necessário para a execução de uma obra particular de rede de drenagem. A área dá acesso ao Jardim Rosolém.

Para minimizar o transtorno, a empresa responsável pela obra habilitará uma entrada provisória no km 7 da mesma rodovia. A via alternativa leva à Rua Geraldo Ferreira Arriel.

