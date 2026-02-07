07 de fevereiro de 2026
SUMARÉ

Mãe e filha escapam de cárcere após 12 meses de isolamento

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Mãe e filha foram mantidas em cárcere privado por um ano
Mãe e filha foram mantidas em cárcere privado por um ano

Uma mulher e sua filha de sete anos conseguiram escapar de um longo período de cárcere privado na cidade de Sumaré, na tarde desta sexta-feira (6). A libertação ocorreu quando o agressor, que as mantinha em cativeiro, deixou a residência para buscar ajuda médica.

De acordo com a Polícia Civil, assim que ficou sozinha, a vítima conseguiu fazer um contato telefônico desesperado com familiares, que imediatamente acionaram a delegacia. Uma equipe policial foi enviada ao local, uma casa isolada próxima a uma linha férrea.

No endereço, os policiais não apenas confirmaram a situação de cárcere privado e resgataram a mãe e a criança, como também foram localizadas e apreendidas armas de fogo, entre elas uma que estava adulterada.

A mulher mantinha um relacionamento com o agressor há cerca de sete anos. No entanto, nos últimos doze meses, ela vivia completamente isolada: sem acesso a um celular e sem permissão para sair de casa, tornando impossível pedir ajuda antes.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. A mulher e a menina receberam atendimento e foram encaminhadas para a rede de proteção à vítima.

