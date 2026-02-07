A Polícia Civil de Campinas prendeu, na tarde de sexta-feira (6), um homem suspeito de cultivar maconha para a produção da droga sintética conhecida como ice. A ação foi realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da DEIC (Delegacia Estadual de Investigações sobre Entorpecentes).

Durante a busca no imóvel do suspeito, os policiais encontraram 58 pés de maconha em cultivo. De acordo com as investigações, a plantação era mantida em uma estrutura de estufa, que proporcionava condições ideais para o crescimento das plantas.

A polícia informou que a escala e a sofisticação do cultivo afastaram a hipótese de que a produção fosse para consumo próprio. Por isso, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.