O aumento dos casos de feminicídio em Campinas e na região foi o primeiro grande alerta feito pelo novo diretor do Deinter-2, delegado Oswaldo Diez Júnior, durante entrevista ao FPX Cast/PodConecta, podcast apresentado por Flávio Paradella, editor do Portal Sampi Campinas. Ao analisar esse tipo de crime, o delegado classificou o fenômeno como complexo e afirmou que o enfrentamento vai além da atuação policial.

“O crime de feminicídio é multifatorial. Ele acontece na intimidade do lar, dentro de quatro paredes, muitas vezes”, afirmou. Segundo ele, o endurecimento da legislação trouxe avanços importantes. “Veio dar um pouco mais de munição para que a polícia possa agir”, disse, lembrando que antes “era lavrado um boletim de ocorrência de lesão corporal e os dois voltavam para o mesmo lar”.

Diez Júnior defendeu a importância das medidas protetivas. “Eu defendo a medida protetiva porque ela foi um avanço”, afirmou, ressaltando que hoje há instrumentos para prisão imediata. “Se um juiz determina o afastamento do lar, determina que não se aproxime da vítima, e a pessoa tenta fazer esse ato, hoje, se fizer um ato desse, ele vai preso em flagrante”.