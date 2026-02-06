A Polícia Civil e Guarda Municipal prenderam um homem suspeito de ter assassinado a tiros uma mulher em situação de rua no início deste ano, em Campinas. A prisão ocorreu no Residencial Sirius, após trabalho conjunto de investigação e compartilhamento de informações entre a GM de Campinas e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação foi conduzida por equipes do DEIC/DHPP, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). Durante a operação, os policiais localizaram uma arma de fogo do mesmo calibre utilizado no homicídio, além do veículo empregado na execução do crime, ambos apreendidos para análise pericial.

O crime ocorreu na noite de 5 de janeiro, no Parque Valença II, região do Campo Grande. A vítima, uma mulher de 24 anos, estava sentada em um banco nas proximidades de uma praça de esportes, na Rua João Corrêa Cézar, quando foi surpreendida pelo atirador.