A construção do Hospital Metropolitano de Campinas, prometido como solução regional para aliviar a pressão sobre a rede pública de saúde, não deve sair do papel no curto prazo. Em entrevista concedida nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, à Rádio CBN Campinas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a licitação da obra está prevista apenas para o segundo semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

“A gente quer iniciar essa construção, fazer a licitação dessa obra no segundo semestre”, declarou o governador, ao confirmar que o projeto ainda enfrenta entraves antes da publicação do edital. A unidade está prevista para ser instalada em área próxima ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e Hospital Mário Gatti, em Campinas.

Segundo Tarcísio, o projeto de engenharia já está concluído, mas ainda há pendências técnicas e administrativas. “O projeto de engenharia está pronto, a gente está ultimando os preparativos com a Prefeitura de Campinas, em função da disponibilidade de terreno, tem algumas questões ainda que precisam ser vencidas”, afirmou durante a entrevista.