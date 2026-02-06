Trechos das ruas Ferreira Penteado e Barão de Jaguara, na região central de Campinas, serão totalmente interditados ao tráfego de veículos neste domingo (8), das 9h às 17h. Os bloqueios simultâneos serão realizados pela Emdec para permitir obras na rede de gás, sob responsabilidade da Comgás.

Na rua Ferreira Penteado, a interdição ocorre na altura do número 977, no trecho entre as ruas Irmã Serafina e Luzitana. Já na rua Barão de Jaguara, o fechamento será no número 1.290, entre as vias Dr. César Bierrenbach e General Osório.

Durante o período das obras, a Emdec vai sinalizar rotas alternativas. No caso da Ferreira Penteado, o desvio indicado será pelas ruas Irmã Serafina, Dr. Thomaz Alves, Bernardino de Campos e Francisco Glicério. Para quem trafega pela Barão de Jaguara, a orientação é utilizar as ruas Conceição e Luzitana, acessando a avenida Dr. Thomaz Alves antes de retornar ao trajeto original.