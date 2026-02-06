Uma clínica clandestina de estética foi fechada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (5), no Jardim Guanabara, em Campinas, durante uma operação conjunta da 1ª DIG do Deic com a Vigilância Sanitária. A ação apurou crimes contra a saúde pública e a relação de consumo.

Durante a vistoria, os policiais e fiscais constataram diversas irregularidades sanitárias e penais. Foram apreendidos 19 frascos de substâncias emagrecedoras injetáveis, além de suplementos vitamínicos vencidos e Botox armazenado fora da temperatura exigida, o que compromete a segurança do produto.

A investigação apontou que o local funcionava simultaneamente como clínica de estética e farmácia, com atuação tanto no varejo quanto no atacado, sem as autorizações legais necessárias. Documentos e prontuários encontrados indicam que a responsável realizava acompanhamento de clientes em tratamento para emagrecimento, atividade privativa de médicos, em razão da natureza das substâncias químicas utilizadas.