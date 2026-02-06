A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas divulgou o 6º Alerta Arboviroses de 2026, apontando 20 bairros classificados como de alto risco para transmissão da dengue. A avaliação também considera o risco para zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Com base no levantamento, a Prefeitura informou que as ações de controle do mosquito serão intensificadas nessas áreas, com reforço no trabalho de agentes de saúde, vistorias em imóveis e orientações diretas à população.
Os bairros classificados como de alto risco estão distribuídos por diversas regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Taquaral, Jardim Myrian Moreira da Costa e Parque dos Pomares. Na Noroeste, Cidade Satélite Íris I, Parque Floresta e Conjunto Residencial Parque São Bento. Já na região Norte, o alerta inclui CDHU Edvaldo Orsi, Jardim Mirassol, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança e Jardim São Marcos.
Na Sudoeste, estão DIC I, Jardim Melina e Profilurb. Na região Sul, Vila Rica, Jardim Santa Cruz e Jardim São José. Por fim, na região Leste/Sousas, o alerta abrange Sousas, Imperial Parque, Vila Santana, Jardim Conceição e Jardim Sorirama.
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como objetivo estimular os moradores a reforçarem a eliminação de criadouros dentro das residências e orientar sobre a importância da colaboração com os agentes de controle, especialmente nos bairros onde haverá reforço das ações.
O documento é elaborado a partir de uma combinação de indicadores, como incidência de casos, registro recente de transmissão, densidade populacional, dificuldade de acesso a imóveis, além da necessidade de ampliar a comunicação sobre as ações em campo. A Saúde também esclarece que o alerta se estende a bairros menores no entorno das áreas listadas, mesmo que não apareçam nominalmente no boletim.
A orientação vale para toda a cidade, incluindo regiões que já haviam sido citadas em alertas anteriores e que, nesta edição, não figuram na lista de maior risco.