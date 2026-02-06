A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas divulgou o 6º Alerta Arboviroses de 2026, apontando 20 bairros classificados como de alto risco para transmissão da dengue. A avaliação também considera o risco para zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Com base no levantamento, a Prefeitura informou que as ações de controle do mosquito serão intensificadas nessas áreas, com reforço no trabalho de agentes de saúde, vistorias em imóveis e orientações diretas à população.

Os bairros classificados como de alto risco estão distribuídos por diversas regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Taquaral, Jardim Myrian Moreira da Costa e Parque dos Pomares. Na Noroeste, Cidade Satélite Íris I, Parque Floresta e Conjunto Residencial Parque São Bento. Já na região Norte, o alerta inclui CDHU Edvaldo Orsi, Jardim Mirassol, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança e Jardim São Marcos.