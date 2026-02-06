Uma perseguição policial em Campinas terminou com um criminoso morto, outro preso e a recuperação de três motocicletas roubadas, após ação do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).
A ocorrência teve início após uma sequência de roubos de motos e celulares na região da Rodovia Virgínio Viel Campo Dall’Orto, nas proximidades de um supermercado. Os suspeitos fugiram em direção à Rodovia Anhanguera, o que deu início ao acompanhamento policial.
Com o apoio do rastreamento de um celular roubado, os policiais localizaram os suspeitos em uma área de mata na região do Matão. Durante o patrulhamento, próximo a um pesqueiro, foram encontradas duas motocicletas com registro de roubo, o que levou à tentativa de abordagem.
Na fuga, os criminosos perderam o controle das motos, caíram e abandonaram os veículos, escapando a pé para o interior da mata. Durante a varredura, um dos suspeitos foi localizado armado, houve troca de tiros e ele foi baleado, morrendo no local.
Outro integrante do grupo foi preso sem resistência, portando um simulacro de arma de fogo. Com ele e no local, os policiais apreenderam três aparelhos celulares. O suspeito detido confessou os roubos e indicou onde uma das motocicletas havia sido escondida, o que permitiu a recuperação do veículo.
A ocorrência foi registrada na 1ª Seccional de Polícia de Campinas. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos e possíveis crimes relacionados à quadrilha.