Uma perseguição policial em Campinas terminou com um criminoso morto, outro preso e a recuperação de três motocicletas roubadas, após ação do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência teve início após uma sequência de roubos de motos e celulares na região da Rodovia Virgínio Viel Campo Dall’Orto, nas proximidades de um supermercado. Os suspeitos fugiram em direção à Rodovia Anhanguera, o que deu início ao acompanhamento policial.

Com o apoio do rastreamento de um celular roubado, os policiais localizaram os suspeitos em uma área de mata na região do Matão. Durante o patrulhamento, próximo a um pesqueiro, foram encontradas duas motocicletas com registro de roubo, o que levou à tentativa de abordagem.