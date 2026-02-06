Depois de um início de fevereiro marcado por forte instabilidade, o fim de semana em Campinas e na Região Metropolitana (RMC) terá um cenário de transição. O público deve esperar a variação clássica de verão: aberturas de sol com calor seguidas pelas típicas pancadas isoladas.

Nesta sexta-feira (6), o sol volta a aparecer entre nuvens. As temperaturas sobem e a máxima deve atingir os 29°C. O tempo, contudo, não fica totalmente firme, com previsão de chuvas fracas e rápidas entre a tarde e o início da noite.

No sábado (7), o calor persiste e o sol aparece em diversos momentos. No entanto, a atmosfera fica mais instável. Ao longo da tarde e da noite, a chance de chuva aumenta, com pancadas que podem ser intensas em pontos isolados da região.

Domingo: Alerta para chuvas fortes