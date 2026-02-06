06 de fevereiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana em Campinas: Sol, calor e alerta de pé d'água

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Flávio Paradella
Sol e calor predominam entre sexta e sábado, mas domingo deve registrar chuvas persistentes e acumulados elevados na região.
Depois de um início de fevereiro marcado por forte instabilidade, o fim de semana em Campinas e na Região Metropolitana (RMC) terá um cenário de transição. O público deve esperar a variação clássica de verão: aberturas de sol com calor seguidas pelas típicas pancadas isoladas.

Nesta sexta-feira (6), o sol volta a aparecer entre nuvens. As temperaturas sobem e a máxima deve atingir os 29°C. O tempo, contudo, não fica totalmente firme, com previsão de chuvas fracas e rápidas entre a tarde e o início da noite.

No sábado (7), o calor persiste e o sol aparece em diversos momentos. No entanto, a atmosfera fica mais instável. Ao longo da tarde e da noite, a chance de chuva aumenta, com pancadas que podem ser intensas em pontos isolados da região.

Domingo: Alerta para chuvas fortes

O cenário muda significativamente no domingo (8). O tempo volta a fechar com muitas nuvens e previsão de chuvas mais fortes e persistentes ao longo de todo o dia. Os acumulados de água podem ser elevados, o que exige atenção redobrada em áreas de risco. Com a nebulosidade, a temperatura fica mais amena.

