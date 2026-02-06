Uma mulher de 35 anos, que ganhou repercussão nacional após um ataque homofóbico em uma padaria de São Paulo, foi presa na última quarta-feira (4) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Jaqueline Santos Ludovico foi detida por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça e viajar ao exterior sem autorização.

Jaqueline retornava da Espanha quando foi abordada pelas autoridades. A prisão preventiva havia sido decretada em janeiro deste ano devido ao descumprimento de regras relacionadas a outro processo: um atropelamento seguido de fuga ocorrido em junho de 2024, na Barra Funda. Na ocasião, ela foi flagrada por câmeras atingindo um pedestre e respondia por lesão corporal e embriaguez ao volante.

Restrições Judiciais

Como parte de sua liberdade provisória no caso do atropelamento, Jaqueline deveria se apresentar mensalmente ao fórum e estava proibida de se ausentar do estado por mais de oito dias. Ao viajar para a Europa sem aval judicial, ela violou as determinações, o que motivou a ordem de prisão. A abordagem no aeroporto ocorreu sem resistência.

Histórico de Polêmicas