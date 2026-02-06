06 de fevereiro de 2026
AGUAÍ

Marido mata a mulher, atira em PM e é preso após cerco de 6 horas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Criminoso se trancou em residência na Vila dos Anjos e abriu fogo contra equipes policiais; operação de seis horas mobilizou Gate e Baep após suspeita de granadas.
Uma mulher de 48 anos foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (4), em Aguaí. O principal suspeito, o marido da vítima, foi preso após um tenso cerco policial que durou cerca de seis horas e envolveu troca de tiros. O caso é investigado como feminicídio.

O crime ocorreu na Vila dos Anjos. Segundo informações da polícia, após matar a esposa, o homem se trancou dentro da residência e passou a atirar contra as equipes que atendiam a ocorrência. Durante o confronto, um agente do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi atingido por um disparo na mão.

Mobilização de Elite

O nível de risco da operação subiu drasticamente com a informação de que o homem possuía supostas granadas no imóvel. Para conter a situação, uma força-tarefa foi montada incluindo o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e a Força Tática.

As negociações se estenderam até a madrugada, quando o suspeito finalmente se rendeu. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada. O policial ferido recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

