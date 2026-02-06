Uma mulher de 48 anos foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (4), em Aguaí. O principal suspeito, o marido da vítima, foi preso após um tenso cerco policial que durou cerca de seis horas e envolveu troca de tiros. O caso é investigado como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O crime ocorreu na Vila dos Anjos. Segundo informações da polícia, após matar a esposa, o homem se trancou dentro da residência e passou a atirar contra as equipes que atendiam a ocorrência. Durante o confronto, um agente do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi atingido por um disparo na mão.

Mobilização de Elite

O nível de risco da operação subiu drasticamente com a informação de que o homem possuía supostas granadas no imóvel. Para conter a situação, uma força-tarefa foi montada incluindo o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e a Força Tática.