A Prefeitura de Artur Nogueira aplicou as primeiras sanções financeiras referentes à proibição da soltura de fogos de artifício com estampido no município. Dois moradores, identificados por meio de denúncias populares, foram autuados e terão de pagar uma multa de R$ 1.621 cada — valor equivalente a um salário mínimo nacional.

As penalidades foram executadas pela Secretaria de Segurança, via Fiscalização de Posturas. Segundo a administração, as denúncias foram registradas na Ouvidoria Municipal e acompanhadas de vídeos, que serviram como prova essencial para a identificação dos responsáveis.

Locais das Infrações

As ocorrências foram registradas em pontos distintos da cidade:

Comércio: Um estabelecimento comercial foi autuado pela soltura dos artefatos;

Um estabelecimento comercial foi autuado pela soltura dos artefatos; Residência: O segundo caso ocorreu na calçada de um imóvel residencial.

Venda também é proibida