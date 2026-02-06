06 de fevereiro de 2026
PROIBIDO

Artur Nogueira aplica multa de R$ 1,6 mil por soltura de rojão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Denúncias com vídeos levaram à identificação e autuação dos responsáveis em estabelecimento comercial e residência; venda também é proibida.
A Prefeitura de Artur Nogueira aplicou as primeiras sanções financeiras referentes à proibição da soltura de fogos de artifício com estampido no município. Dois moradores, identificados por meio de denúncias populares, foram autuados e terão de pagar uma multa de R$ 1.621 cada — valor equivalente a um salário mínimo nacional.

As penalidades foram executadas pela Secretaria de Segurança, via Fiscalização de Posturas. Segundo a administração, as denúncias foram registradas na Ouvidoria Municipal e acompanhadas de vídeos, que serviram como prova essencial para a identificação dos responsáveis.

Locais das Infrações

As ocorrências foram registradas em pontos distintos da cidade:

  • Comércio: Um estabelecimento comercial foi autuado pela soltura dos artefatos;
  • Residência: O segundo caso ocorreu na calçada de um imóvel residencial.

Venda também é proibida

A legislação municipal é rigorosa e estende a proibição à comercialização de fogos com ruído. Comerciantes flagrados vendendo esses produtos estão sujeitos à mesma multa de um salário mínimo, além da apreensão imediata de todo o estoque irregular.

A medida visa proteger a saúde de pessoas com sensibilidade a ruídos fortes, como indivíduos no espectro autista e idosos, além de evitar o estresse severo e acidentes com animais domésticos e silvestres.

