COMO PODE?

Moto com mil multas e R$ 224 mil a pagar é apreendida em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo foi flagrado durante blitz na Cidade Jardim; prontuário incluía excesso de velocidade e licenciamento vencido. Outros 46 condutores foram autuados na mesma operação.
Veículo foi flagrado durante blitz na Cidade Jardim; prontuário incluía excesso de velocidade e licenciamento vencido. Outros 46 condutores foram autuados na mesma operação.

Uma motocicleta foi apreendida durante uma operação conjunta da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e da Polícia Militar, na quinta-feira (5), na região da Cidade Jardim. O veículo acumulava o impressionante registro de mil infrações de trânsito e uma dívida acumulada de R$ 224 mil.

A apreensão ocorreu durante uma blitz na Rua Padre Donizete Tavares de Lima, sob o viaduto da Rodovia Anhanguera. De acordo com a Emdec, o histórico do veículo incluía recorrentes multas por excesso de velocidade e o licenciamento vencido. Diante da gravidade e do montante das irregularidades, a moto foi imediatamente removida ao Pátio Municipal.

Balanço da Operação

A fiscalização não se restringiu ao "veículo recordista". Durante a ação, os agentes identificaram outras 46 condutas de risco, que resultaram em 30 autuações para motoristas de carros e 16 para motociclistas.

A operação faz parte dos esforços contínuos das autoridades para retirar de circulação veículos com irregularidades administrativas e coibir infrações que colocam em risco a segurança viária na metrópole.

