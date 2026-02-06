Uma motocicleta foi apreendida durante uma operação conjunta da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e da Polícia Militar, na quinta-feira (5), na região da Cidade Jardim. O veículo acumulava o impressionante registro de mil infrações de trânsito e uma dívida acumulada de R$ 224 mil.

A apreensão ocorreu durante uma blitz na Rua Padre Donizete Tavares de Lima, sob o viaduto da Rodovia Anhanguera. De acordo com a Emdec, o histórico do veículo incluía recorrentes multas por excesso de velocidade e o licenciamento vencido. Diante da gravidade e do montante das irregularidades, a moto foi imediatamente removida ao Pátio Municipal.

Balanço da Operação

A fiscalização não se restringiu ao "veículo recordista". Durante a ação, os agentes identificaram outras 46 condutas de risco, que resultaram em 30 autuações para motoristas de carros e 16 para motociclistas.