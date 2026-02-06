06 de fevereiro de 2026
Dise intercepta 'carreta do pó' com carga milionária na SP-304

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Droga estava escondida sob carga de minério de ferro em carreta monitorada pela Dise; motorista afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.
Droga estava escondida sob carga de minério de ferro em carreta monitorada pela Dise; motorista afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, apreendeu quase 60 quilos de cocaína na tarde de quarta-feira (4), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d'Oeste. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 1,8 milhão, estava escondida sob uma carga de minério de ferro.

O motorista da carreta já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da Dise. Ao ser abordado, o homem confessou que transportava material ilícito, embora tenha alegado desconhecer que se tratava de cocaína. Ele revelou aos agentes que receberia R$ 5 mil para realizar a entrega.

A Apreensão

Após uma busca minuciosa no compartimento de carga, os policiais localizaram:

  • 58 tijolos de cocaína pura;
  • Peso total de 59,2 kg;
  • Veículo utilizado no transporte (apreendido).

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.

