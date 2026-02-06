A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, apreendeu quase 60 quilos de cocaína na tarde de quarta-feira (4), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d'Oeste. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 1,8 milhão, estava escondida sob uma carga de minério de ferro.

O motorista da carreta já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da Dise. Ao ser abordado, o homem confessou que transportava material ilícito, embora tenha alegado desconhecer que se tratava de cocaína. Ele revelou aos agentes que receberia R$ 5 mil para realizar a entrega.

A Apreensão

Após uma busca minuciosa no compartimento de carga, os policiais localizaram: