O que começou como a averiguação de uma denúncia sobre um motociclista suspeito terminou na apreensão de uma plantação de maconha na Estrada Municipal José Lopes, em Santo Antônio de Posse. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar em uma região de chácaras do município.

Ao chegarem ao endereço indicado para localizar o suposto indivíduo, os militares foram recebidos pelos moradores, que negaram qualquer movimentação estranha. No entanto, durante a vistoria no entorno da residência, os policiais notaram trilhas suspeitas em meio à vegetação e decidiram realizar uma inspeção mais detalhada na área de mata.

Cultivo Irrigado

A busca revelou quatro pés de maconha cultivados em um espaço que contava, inclusive, com um sistema de irrigação rudimentar. Diante da descoberta: