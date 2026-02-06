06 de fevereiro de 2026
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

Denúncia anônima leva PM à horta de maconha em área de mata

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM buscava suspeito em motocicleta, mas encontrou cultivo com sistema de irrigação; moradores alegaram que produção era para uso próprio.
O que começou como a averiguação de uma denúncia sobre um motociclista suspeito terminou na apreensão de uma plantação de maconha na Estrada Municipal José Lopes, em Santo Antônio de Posse. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar em uma região de chácaras do município.

Ao chegarem ao endereço indicado para localizar o suposto indivíduo, os militares foram recebidos pelos moradores, que negaram qualquer movimentação estranha. No entanto, durante a vistoria no entorno da residência, os policiais notaram trilhas suspeitas em meio à vegetação e decidiram realizar uma inspeção mais detalhada na área de mata.

Cultivo Irrigado

A busca revelou quatro pés de maconha cultivados em um espaço que contava, inclusive, com um sistema de irrigação rudimentar. Diante da descoberta:

  • Os moradores admitiram a responsabilidade pelo plantio;
  • Alegaram que a substância era destinada exclusivamente ao consumo pessoal;
  • Não foram encontrados outros itens que indicassem comércio (tráfico) no local.

As plantas foram arrancadas e apreendidas pelos policiais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, onde foi lavrada a ocorrência. Os envolvidos foram liberados após prestarem depoimento, mas devem responder pelo cultivo de substância ilícita conforme a legislação vigente.

