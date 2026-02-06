Um homem foi preso em Mogi Guaçu acusado de porte ilegal de arma de fogo e receptação. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um revólver calibre .32 que estava desaparecido desde o ano 2000. A operação teve início após uma denúncia anônima sobre um indivíduo armado na rodovia de acesso a Itapira.

Com as características do suspeito, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o homem no bairro Cataguá. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé em direção a uma área de mata e arremessou a arma na vegetação, mas foi alcançado e contido pelos militares.

Histórico da Arma

Após busca minuciosa, os policiais recuperaram o revólver, que estava desmuniciado. Ao consultarem o sistema de segurança, os agentes descobriram um registro surpreendente: