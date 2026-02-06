06 de fevereiro de 2026
NA CADEIA

Grupo foge da PM, mas traficante cai com 'sacola do pó'

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PM surpreendeu grupo na Rua das Coleirinhas após denúncia de comércio ilegal; um homem foi autuado em flagrante e mais de 600g de entorpecentes, em Hortolândia.
PM surpreendeu grupo na Rua das Coleirinhas após denúncia de comércio ilegal; um homem foi autuado em flagrante e mais de 600g de entorpecentes, em Hortolândia.

Uma denúncia anônima levou à prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Hortolândia. A ação da Polícia Militar ocorreu na Rua das Coleirinhas, em um ponto já conhecido pelas autoridades como local de comércio ilegal.

Ao chegarem ao endereço, os policiais surpreenderam um grupo de indivíduos que tentou fugir a pé. Durante a interceptação, um dos suspeitos descartou uma sacola no chão e, ao ser abordado, confessou o crime. Ele ainda indicou um imóvel próximo que servia como depósito para o restante do material ilícito.

Balanço da Operação

No total, os policiais militares apreenderam uma variedade de substâncias prontas para a venda e dinheiro em espécie:

  • Cocaína: 492 gramas;
  • Maconha: 88 gramas de maconha comum e 26 gramas de "dry" (concentrado);
  • Crack: 68 gramas;
  • Dinheiro: R$ 1.416,00, supostamente proveniente das vendas do dia.

Os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial. Após os esclarecimentos, dois homens foram ouvidos e liberados. O terceiro indivíduo, que confessou a prática, foi autuado em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, permanecendo preso à disposição da Justiça.

