Uma denúncia anônima levou à prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Hortolândia. A ação da Polícia Militar ocorreu na Rua das Coleirinhas, em um ponto já conhecido pelas autoridades como local de comércio ilegal.

Ao chegarem ao endereço, os policiais surpreenderam um grupo de indivíduos que tentou fugir a pé. Durante a interceptação, um dos suspeitos descartou uma sacola no chão e, ao ser abordado, confessou o crime. Ele ainda indicou um imóvel próximo que servia como depósito para o restante do material ilícito.

Balanço da Operação

No total, os policiais militares apreenderam uma variedade de substâncias prontas para a venda e dinheiro em espécie: