Uma ação coordenada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) resultou na recuperação de uma motocicleta Honda CG 160 Fan poucos minutos após ela ter sido furtada. O caso ocorreu no Centro de Mogi Guaçu.
De acordo com os agentes, a moto foi furtada enquanto estava estacionada em frente a um consultório odontológico, local onde o proprietário trabalhava. Ele só tomou conhecimento do furto após ser informado pela Polícia Militar.
Imediatamente após o alerta, uma equipe da GCM localizou o veículo abandonado na Rua José de Paula, também na região central. O proprietário foi conduzido ao local pela PM e recuperou a motocicleta intacta.