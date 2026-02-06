06 de fevereiro de 2026
BOM TRABALHO

Cerco policial recupera moto roubada minutos após crime

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Veículo foi localizado no Centro da cidade pouco depois do furto, e proprietário, que ainda não havia registrado BO, recebeu a moto de volta.

Uma ação coordenada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) resultou na recuperação de uma motocicleta Honda CG 160 Fan poucos minutos após ela ter sido furtada. O caso ocorreu no Centro de Mogi Guaçu.

De acordo com os agentes, a moto foi furtada enquanto estava estacionada em frente a um consultório odontológico, local onde o proprietário trabalhava. Ele só tomou conhecimento do furto após ser informado pela Polícia Militar.

Imediatamente após o alerta, uma equipe da GCM localizou o veículo abandonado na Rua José de Paula, também na região central. O proprietário foi conduzido ao local pela PM e recuperou a motocicleta intacta.

