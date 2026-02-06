Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) apreenderam 1,210 quilo de cocaína e prenderam um homem, de 28 anos, na quinta-feira (5), no bairro Jardim Flamboyant, em Campinas. A ação começou com uma abordagem de rotina.

Os policiais pararam uma motocicleta Honda XRE 300 ocupada pelo suspeito, que possui antecedentes criminais por roubo. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado sobre o IMEI de seu celular para consulta, o homem se recusou a desbloquear o aparelho.

Ele então confessou espontaneamente aos policiais que havia fotos de pés de maconha que cultivava em casa. Diante da revelação, o suspeito acompanhou os policiais até sua residência. Durante a vistoria no local, os militares encontraram: