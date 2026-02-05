A Guarda Civil Municipal de Vinhedo prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem ocorreu na região do Portal, após a corporação ser acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar uma denúncia anônima. Durante a verificação, os agentes confirmaram a identidade do suspeito e a existência da ordem judicial.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vinhedo, onde o boletim de ocorrência foi registrado.