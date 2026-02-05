A Câmara Municipal de Campinas recebeu um novo pedido de instauração de Comissão Processante contra o vereador Permínio Monteiro (PSB). A representação foi protocolada pelo presidente da Associação da Feira Hippie, Marcelo Araújo Bonifácio, e pede a apuração de eventual prática de tráfico de influência envolvendo o parlamentar e Mário César, coordenador municipal da Feira Hippie de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O pedido será analisado inicialmente pela Procuradoria da Câmara. Caso esteja formalmente adequado às exigências do Decreto-Lei nº 201/67, a denúncia deverá ser lida e submetida à apreciação do Plenário na primeira reunião ordinária subsequente ao protocolo. Para que a CP seja instaurada, é necessária a aprovação por maioria simples dos vereadores presentes. Se o requerimento for aceito, a Comissão Processante será formada por três vereadores sorteados. Caso contrário, o pedido será arquivado.

O Portal Sampi Campinas buscou um posicionamento e o vereador Permínio Monteiro disse que ainda não tinha ciência do protocolo de CP contra ele.

Condenação por improbidade