Campinas recebe neste sábado (7) e domingo (8) o último fim de semana do pré-Carnaval 2026, com desfiles de blocos em diferentes regiões da cidade. A programação integra o calendário oficial do Carnaval e marca o encerramento das atividades preparatórias antes dos dias principais da festa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os blocos confirmados para o fim de semana estão o Cordão da Ruidosa, o Bloco Unidos do Candinho, o Nem Sangue Nem Areia, o Berravaca e o Bloco do Bob, além de outras agremiações que realizam desfiles gratuitos em ruas e praças do município.

Os blocos estão organizados em dois formatos. Os blocos fixos realizam suas apresentações em um único local durante todo o evento. Já os blocos de trajeto partem de um ponto de concentração, percorrem um caminho previamente definido e encerram o desfile em um ponto de dispersão, sendo identificados pelo selo “Esse bloco anda”.