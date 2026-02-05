A rede municipal de ensino de Campinas inicia o ano letivo de 2026 nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, com atividades em todas as unidades educacionais mantidas pelo município. O retorno marca o início de um novo ciclo para cerca de 60 mil estudantes, distribuídos entre a educação infantil, ensino fundamental — anos iniciais e finais — e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, o município conta com 266 escolas, sendo 182 unidades administradas diretamente pela Secretaria Municipal de Educação e outras 84 mantidas em parceria com organizações da sociedade civil ou instituições colaboradoras. Todas devem cumprir 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Para o início das atividades, as escolas foram orientadas a priorizar ações de acolhimento, com propostas pedagógicas voltadas à adaptação dos estudantes, especialmente das crianças que ingressam na rede ou mudam de etapa escolar. A programação inclui atividades lúdicas, culturais e de integração, com foco no fortalecimento dos vínculos escolares e socioemocionais.