A recusa ao teste do bafômetro foi a infração de trânsito mais registrada durante as operações integradas de fiscalização realizadas em janeiro em Campinas. Dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que, das 712 condutas de risco identificadas, 124 envolveram a negativa em se submeter ao teste de alcoolemia, o equivalente a 17,4% do total.
Ao longo do mês, foram realizadas 23 blitze integradas, com atuação conjunta da Emdec, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. As recusas ao bafômetro foram registradas tanto nas Operações pela Vida, coordenadas pela Emdec e pela GM, quanto nas Operações Direção Segura Integradas (ODSI), conduzidas pela Polícia Militar com apoio do município.
As ações resultaram em 379 autuações de motocicletas, 323 de automóveis e 10 de outros tipos de veículos, como vans e caminhões. Durante as abordagens, quase 2,2 mil veículos foram fiscalizados, sendo 1.218 carros e 913 motos. No total, 139 veículos foram removidos ao Pátio Municipal por irregularidades previstas na legislação de trânsito.
A recusa ao bafômetro superou outras infrações recorrentes, como licenciamento vencido e escapamento irregular, que vinham liderando os rankings de autuações ao longo de 2025. Em janeiro, essas três condutas concentraram a maior parte das ocorrências registradas nas blitze.
As dez infrações mais frequentes no período responderam por mais de 78% das autuações, com destaque, além da recusa ao bafômetro, para problemas de licenciamento, escapamento defeituoso, condução sem habilitação, falhas no sistema de iluminação e pneus em mau estado de conservação.
Durante as quatro Operações pela Vida realizadas em janeiro, foram aplicados 1,2 mil testes de alcoolemia. Desse total, 82 autuações foram registradas, sendo 81 por recusa ao teste e uma por constatação de embriaguez, caso em que a condutora apresentou índice acima do limite legal e foi encaminhada ao Distrito Policial.
Já nas três ODSIs realizadas pela Polícia Militar, mais de 2,2 mil testes foram aplicados, resultando em 44 autuações, quase todas por recusa ao bafômetro.
A Emdec reforça que tanto a recusa ao teste quanto dirigir sob efeito de álcool são infrações gravíssimas, com multa multiplicada por dez, suspensão da habilitação por 12 meses e recolhimento do documento. Em casos de índice alcoólico elevado, a conduta configura crime de trânsito.
O histórico recente reforça o alerta: o álcool segue como um dos principais fatores associados a mortes no trânsito em Campinas. Em 2025, entre os sinistros fatais analisados, mais de um terço teve relação com consumo de bebida alcoólica, superando inclusive o excesso de velocidade como fator de risco predominante.