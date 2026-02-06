A recusa ao teste do bafômetro foi a infração de trânsito mais registrada durante as operações integradas de fiscalização realizadas em janeiro em Campinas. Dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) mostram que, das 712 condutas de risco identificadas, 124 envolveram a negativa em se submeter ao teste de alcoolemia, o equivalente a 17,4% do total.

Ao longo do mês, foram realizadas 23 blitze integradas, com atuação conjunta da Emdec, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. As recusas ao bafômetro foram registradas tanto nas Operações pela Vida, coordenadas pela Emdec e pela GM, quanto nas Operações Direção Segura Integradas (ODSI), conduzidas pela Polícia Militar com apoio do município.

As ações resultaram em 379 autuações de motocicletas, 323 de automóveis e 10 de outros tipos de veículos, como vans e caminhões. Durante as abordagens, quase 2,2 mil veículos foram fiscalizados, sendo 1.218 carros e 913 motos. No total, 139 veículos foram removidos ao Pátio Municipal por irregularidades previstas na legislação de trânsito.