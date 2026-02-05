Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (5) em uma alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 108, em Campinas. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhada a um hospital da região.

Em razão do atendimento aeromédico, todas as faixas da alça de acesso e o acostamento foram totalmente interditados, incluindo o bloqueio da via para o pouso da aeronave, por volta das 9h30.

A interdição provocou congestionamento de aproximadamente três quilômetros, entre os km 111 e 108, no sentido Sul da rodovia. Até a última atualização, por volta das 10h30, a alça permanecia bloqueada.