05 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ALERTA DE INFLUENZA

Gripe em Campinas: Idosa de 93 anos é a primeira vítima do ano

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Vítima tinha 93 anos, com comorbidades, não estava vacinada e morreu em janeiro; cidade registra três casos de SRAG em 2026
Vítima tinha 93 anos, com comorbidades, não estava vacinada e morreu em janeiro; cidade registra três casos de SRAG em 2026

Campinas confirmou a primeira morte por gripe em 2026. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima tinha 93 anos e foi diagnosticada com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza. O óbito ocorreu no dia 21 de janeiro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a pasta, a idosa apresentava comorbidades e não possuía histórico de vacinação contra a gripe, fator considerado relevante no agravamento do quadro clínico.

Com este registro, Campinas soma três casos de SRAG neste início de ano, número considerado atípico para o período. A síndrome é mais comum durante o outono e o inverno, quando as temperaturas são mais baixas, e costuma ter menor incidência nos meses de verão.

A Secretaria de Saúde segue monitorando os casos e reforça a importância da vacinação, especialmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas e outros grupos de risco.

Comentários

Comentários