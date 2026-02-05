Campinas confirmou a primeira morte por gripe em 2026. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima tinha 93 anos e foi diagnosticada com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus Influenza. O óbito ocorreu no dia 21 de janeiro.

De acordo com a pasta, a idosa apresentava comorbidades e não possuía histórico de vacinação contra a gripe, fator considerado relevante no agravamento do quadro clínico.

Com este registro, Campinas soma três casos de SRAG neste início de ano, número considerado atípico para o período. A síndrome é mais comum durante o outono e o inverno, quando as temperaturas são mais baixas, e costuma ter menor incidência nos meses de verão.