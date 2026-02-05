O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas inaugura no próximo dia 21 de fevereiro, às 17h, a exposição “Igbesi Aye Aworan – Imagem da Vida”. A mostra, que propõe um mergulho sensível na cultura afro-brasileira, ficará em cartaz até 14 de março de 2026 com entrada gratuita.
Idealizada pela fotógrafa Larissa d’Oxumarê e pelo historiador Gabriel d’Omolu, a exposição documenta poeticamente o cotidiano, os ritos e as pessoas do Ilè Asé Obá Adákédájò Omí Aladò, terreiro de Candomblé Ketu fundado em 1989 pelo Babalorixá Moacyr de Xangô. Além do valor artístico, o projeto utiliza a fotografia como ferramenta de combate ao racismo religioso e de reparação histórica.
Abertura e Acessibilidade
A vernissage, no dia 21, contará com a vivência artística “Ìtojú Ara”, conduzida pela psicóloga e liderança comunitária Iyalasé Fabiana d’Oxóssi. A atividade é baseada nas danças dos orixás e na musicalidade dos atabaques, sendo aberta ao público sem necessidade de inscrição prévia.
Um diferencial importante da mostra é a implementação de audiodescrição, garantindo o acesso de pessoas com deficiência visual e reforçando o compromisso com a democratização cultural em Campinas.
SERVIÇO
- Abertura: 21 de fevereiro, às 17h
- Visitação: Até 14 de março de 2026
- Local: MIS Campinas (Rua Regente Feijó, 859 – Centro)
- Entrada: Gratuita