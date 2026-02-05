O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas inaugura no próximo dia 21 de fevereiro, às 17h, a exposição “Igbesi Aye Aworan – Imagem da Vida”. A mostra, que propõe um mergulho sensível na cultura afro-brasileira, ficará em cartaz até 14 de março de 2026 com entrada gratuita.

Idealizada pela fotógrafa Larissa d’Oxumarê e pelo historiador Gabriel d’Omolu, a exposição documenta poeticamente o cotidiano, os ritos e as pessoas do Ilè Asé Obá Adákédájò Omí Aladò, terreiro de Candomblé Ketu fundado em 1989 pelo Babalorixá Moacyr de Xangô. Além do valor artístico, o projeto utiliza a fotografia como ferramenta de combate ao racismo religioso e de reparação histórica.

Abertura e Acessibilidade

A vernissage, no dia 21, contará com a vivência artística “Ìtojú Ara”, conduzida pela psicóloga e liderança comunitária Iyalasé Fabiana d’Oxóssi. A atividade é baseada nas danças dos orixás e na musicalidade dos atabaques, sendo aberta ao público sem necessidade de inscrição prévia.