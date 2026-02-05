Pais e responsáveis devem redobrar a atenção na hora de comprar os materiais escolares em Sumaré. Um levantamento do Procon do município revelou variações de preço que ultrapassam os 280% em itens da lista escolar. O estudo comparou 12 produtos essenciais, como cadernos e mochilas, entre lojas físicas e plataformas de e-commerce.

A maior diferença registrada foi na borracha, com uma variação impressionante de 280,77% entre o menor e o maior valor. O levantamento visa orientar as famílias às vésperas do retorno das aulas na rede municipal.

Comparativo de Preços

Lojas Físicas: Uma régua de 30 cm variou entre R$ 2,50 e R$ 6,50 (160%). Já as mochilas simples apresentaram preços de R$ 55,00 a R$ 125,00.

Uma régua de 30 cm variou entre R$ 2,50 e R$ 6,50 (160%). Já as mochilas simples apresentaram preços de R$ 55,00 a R$ 125,00. Ambiente Online: As oscilações foram ainda mais agressivas. A mesma régua de 30 cm teve variação de 252,11% entre anúncios, e o caderno de 10 matérias chegou a 226,88%.

Físico x Online

Apesar da maior disparidade de preços no ambiente digital — que registrou as maiores variações em 8 dos 12 itens analisados —, a internet ainda pode oferecer valores médios mais baixos. A mochila simples, por exemplo, teve média de R$ 93,00 nas lojas físicas, contra R$ 49,45 nas lojas virtuais. O Procon recomenda cautela com o valor do frete, que pode anular a economia nas compras online.