05 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Motociclista quebra o pé após bater em viatura da Guarda

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Condutor de 26 anos sofreu fratura no pé e foi socorrido; Prefeitura de Santa Bárbara instaurará procedimento administrativo por envolver veículo oficial.
Condutor de 26 anos sofreu fratura no pé e foi socorrido; Prefeitura de Santa Bárbara instaurará procedimento administrativo por envolver veículo oficial.

Um motociclista de 26 anos foi atendido no Pronto-Socorro Afonso Ramos após uma colisão com uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) na quarta-feira (4), na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d'Oeste. O homem sofreu uma fratura no dedo mínimo do pé direito, mas passa bem e está consciente.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil confirmou a ocorrência envolvendo a viatura de prefixo 150 e a motocicleta. O local do acidente foi isolado para os procedimentos de rotina e o socorro da vítima.

Apuração Administrativa

Em nota, a administração municipal informou que, "por se tratar de veículo oficial, será instaurado procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade".

O caso deve ser investigado internamente e pelas autoridades competentes para esclarecer o que causou a colisão na avenida barbarense.

Comentários

Comentários