Um motociclista de 26 anos foi atendido no Pronto-Socorro Afonso Ramos após uma colisão com uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) na quarta-feira (4), na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d'Oeste. O homem sofreu uma fratura no dedo mínimo do pé direito, mas passa bem e está consciente.
A Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil confirmou a ocorrência envolvendo a viatura de prefixo 150 e a motocicleta. O local do acidente foi isolado para os procedimentos de rotina e o socorro da vítima.
Apuração Administrativa
Em nota, a administração municipal informou que, "por se tratar de veículo oficial, será instaurado procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade".
O caso deve ser investigado internamente e pelas autoridades competentes para esclarecer o que causou a colisão na avenida barbarense.