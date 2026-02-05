05 de fevereiro de 2026
HOMICÍDIO

Homem de 31 anos é assassinado a tiros em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Fagner Gomes, de 31 anos, foi atingido na Rua Luiz Srazacappa e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos; autoria do crime segue desconhecida.

Fagner Gomes, de 31 anos, morador do bairro Cidade Alta, foi identificado como a vítima fatal de um tiroteio ocorrido na noite da última terça-feira (3), em Cosmópolis. O crime foi registrado na Rua Luiz Srazacappa.

De acordo com as informações iniciais, Fagner foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade, porém, devido à gravidade das perfurações, não sobreviveu aos ferimentos.

Investigação

A vítima deixa uma companheira e filhas. Até o momento, as circunstâncias que levaram ao ataque, bem como a motivação e a identidade do autor dos disparos, permanecem desconhecidas.

O caso foi registrado no Plantão Policial e segue sob investigação da Polícia Civil de Cosmópolis, que busca pistas e possíveis testemunhas que auxiliem na elucidação do homicídio.

