Fagner Gomes, de 31 anos, morador do bairro Cidade Alta, foi identificado como a vítima fatal de um tiroteio ocorrido na noite da última terça-feira (3), em Cosmópolis. O crime foi registrado na Rua Luiz Srazacappa.

De acordo com as informações iniciais, Fagner foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade, porém, devido à gravidade das perfurações, não sobreviveu aos ferimentos.

Investigação

A vítima deixa uma companheira e filhas. Até o momento, as circunstâncias que levaram ao ataque, bem como a motivação e a identidade do autor dos disparos, permanecem desconhecidas.