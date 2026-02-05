Fagner Gomes, de 31 anos, morador do bairro Cidade Alta, foi identificado como a vítima fatal de um tiroteio ocorrido na noite da última terça-feira (3), em Cosmópolis. O crime foi registrado na Rua Luiz Srazacappa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com as informações iniciais, Fagner foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade, porém, devido à gravidade das perfurações, não sobreviveu aos ferimentos.
Investigação
A vítima deixa uma companheira e filhas. Até o momento, as circunstâncias que levaram ao ataque, bem como a motivação e a identidade do autor dos disparos, permanecem desconhecidas.
O caso foi registrado no Plantão Policial e segue sob investigação da Polícia Civil de Cosmópolis, que busca pistas e possíveis testemunhas que auxiliem na elucidação do homicídio.