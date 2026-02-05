Um homem foi preso no Jardim João Paulo II, em Sumaré, acusado de tráfico de drogas. A ação policial, iniciada a partir de uma denúncia anônima na quarta-feira (4), resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre atividades suspeitas em uma residência na Rua José Bonifácio. Com a autorização dos moradores, os agentes realizaram uma busca minuciosa no imóvel. Durante a abordagem, o suspeito confessou a prática do crime.

Materiais Apreendidos

No local, os policiais localizaram um kit completo para a comercialização de drogas e itens proibidos: