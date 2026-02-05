05 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUMARÉ

Denúncia revela 'bunker' do tráfico com maconha, dry e munições

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Denúncia anônima levou policiais a residência na Rua José Bonifácio; além de maconha e substância 'dry', PM apreendeu munições e dinheiro em espécie.
Denúncia anônima levou policiais a residência na Rua José Bonifácio; além de maconha e substância 'dry', PM apreendeu munições e dinheiro em espécie.

Um homem foi preso no Jardim João Paulo II, em Sumaré, acusado de tráfico de drogas. A ação policial, iniciada a partir de uma denúncia anônima na quarta-feira (4), resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre atividades suspeitas em uma residência na Rua José Bonifácio. Com a autorização dos moradores, os agentes realizaram uma busca minuciosa no imóvel. Durante a abordagem, o suspeito confessou a prática do crime.

Materiais Apreendidos

No local, os policiais localizaram um kit completo para a comercialização de drogas e itens proibidos:

  • Entorpecentes: 0,886 kg de maconha e 0,148 kg de "dry" (concentrado de maconha);
  • Armamento: Duas munições de calibre .40;
  • Valores: R$ 1.223,25 em dinheiro vivo;
  • Logística: Um celular e materiais usados para o fracionamento e embalo das substâncias.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça, e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica.

Comentários

Comentários