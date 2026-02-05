Um homem foi preso no Jardim João Paulo II, em Sumaré, acusado de tráfico de drogas. A ação policial, iniciada a partir de uma denúncia anônima na quarta-feira (4), resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre atividades suspeitas em uma residência na Rua José Bonifácio. Com a autorização dos moradores, os agentes realizaram uma busca minuciosa no imóvel. Durante a abordagem, o suspeito confessou a prática do crime.
Materiais Apreendidos
No local, os policiais localizaram um kit completo para a comercialização de drogas e itens proibidos:
- Entorpecentes: 0,886 kg de maconha e 0,148 kg de "dry" (concentrado de maconha);
- Armamento: Duas munições de calibre .40;
- Valores: R$ 1.223,25 em dinheiro vivo;
- Logística: Um celular e materiais usados para o fracionamento e embalo das substâncias.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça, e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica.