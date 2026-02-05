Em uma ação integrada na quarta-feira (4), policiais militares e guardas civis municipais de Itapira cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 32 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável. O indivíduo foi detido em uma residência na região central do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação foi deflagrada após as forças de segurança receberem informações de que o procurado, que possui uma condenação de 15 anos em regime fechado, estaria escondido no endereço. Um plano tático foi traçado para evitar fugas e garantir a segurança da vizinhança.

A Prisão

Ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas pela esposa do suspeito, que colaborou com os agentes e permitiu a entrada na propriedade. O homem foi localizado nos fundos da residência e detido sem oferecer resistência. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.