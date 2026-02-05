06 de fevereiro de 2026
NA CADEIA

Condenado a 15 anos por estupro é preso no Centro de Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Criminoso foi localizado em residência na região central; esposa colaborou com a polícia durante a abordagem.
Criminoso foi localizado em residência na região central; esposa colaborou com a polícia durante a abordagem.

Em uma ação integrada na quarta-feira (4), policiais militares e guardas civis municipais de Itapira cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 32 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável. O indivíduo foi detido em uma residência na região central do município.

A operação foi deflagrada após as forças de segurança receberem informações de que o procurado, que possui uma condenação de 15 anos em regime fechado, estaria escondido no endereço. Um plano tático foi traçado para evitar fugas e garantir a segurança da vizinhança.

A Prisão

Ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas pela esposa do suspeito, que colaborou com os agentes e permitiu a entrada na propriedade. O homem foi localizado nos fundos da residência e detido sem oferecer resistência. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

A Guarda Civil Municipal (GCM) deu apoio tático no isolamento perimétrico da área enquanto os policiais militares efetuavam a prisão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapira, onde a captura foi formalizada. Ele permanece agora à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.

