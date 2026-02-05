05 de fevereiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

RMC espera chuva generalizada e raios nesta quinta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Frente fria mantém céu nublado e risco de temporais isolados ao longo de quinta e sexta-feira; temperaturas variam entre 20°C e 28°C
Frente fria mantém céu nublado e risco de temporais isolados ao longo de quinta e sexta-feira; temperaturas variam entre 20°C e 28°C

O tempo instável continua a atingir a região nos próximos dias. Nesta quinta (5) e sexta-feira (6), os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para chuva generalizada e possibilidade de tempestades, segundo o novo alerta meteorológico.

A instabilidade atmosférica favorece a formação de temporais a qualquer momento, com risco acentuado a partir do período da tarde em ambas as jornadas. O fenômeno é causado pela persistência de sistemas que mantêm a umidade elevada sobre o interior paulista.

Temperaturas e Previsão

Apesar das chuvas, as temperaturas seguem amenas e a sensação é de abafamento devido à umidade. Durante a madrugada, os termômetros devem registrar cerca de 20°C, enquanto as máximas variam entre 25°C e 28°C durante o dia, mesmo com o céu predominantemente encoberto.

A previsão indica que o cenário úmido e instável permanecerá até o final desta semana. A Defesa Civil e órgãos meteorológicos recomendam acompanhar as atualizações dos avisos e adotar medidas preventivas em áreas sujeitas a alagamentos ou quedas de árvores.

