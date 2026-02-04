O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (4) um pacote de R$ 6,4 bilhões em investimentos habitacionais, com previsão de 37 mil novas moradias. A iniciativa inclui projetos na região de Campinas e ações estruturantes conectadas ao Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que prevê ligação ferroviária entre Campinas e a capital.

Segundo o Estado, do total anunciado, R$ 1,9 bilhão foi autorizado para a construção imediata de 10.050 unidades em 146 municípios, por meio de duas frentes: produção direta da CDHU e a Carta de Crédito Associativa (CCA). A CDHU é responsável por licitar e executar empreendimentos voltados, principalmente, a famílias de menor renda. Já a CCA financia imóveis do setor privado com subsídio estadual e condições específicas definidas pelo programa.

Além desse lote inicial, o anúncio prevê a implantação de 23 mil moradias em horizonte de médio e longo prazo, concentradas em municípios da Grande São Paulo e da região de Campinas, dentro do conjunto de ações do programa Casa Paulista.