A região do Ouro Verde será alvo do quinto mutirão de limpeza de 2026 promovido pela Prefeitura de Campinas. A ação acontece entre esta quarta e sexta-feira e vai alcançar 19 bairros, com serviços de roçagem, retirada de lixo, limpeza de bueiros e manutenção de praças e canteiros centrais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O trabalho é coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e envolve equipes do Departamento de Parques e Jardins, Administrações Regionais e Departamento de Limpeza Urbana. Ao todo, cerca de 700 trabalhadores estarão mobilizados durante os três dias de operação.

Serão utilizados 20 caminhões, 10 máquinas, quatro tratores agrícolas com roçadeiras, 15 tratores giro zero e 150 roçadeiras costais. Além disso, dois caminhões do cata-treco vão circular pelos bairros atendidos.