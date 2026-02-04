A região do Ouro Verde será alvo do quinto mutirão de limpeza de 2026 promovido pela Prefeitura de Campinas. A ação acontece entre esta quarta e sexta-feira e vai alcançar 19 bairros, com serviços de roçagem, retirada de lixo, limpeza de bueiros e manutenção de praças e canteiros centrais.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O trabalho é coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos e envolve equipes do Departamento de Parques e Jardins, Administrações Regionais e Departamento de Limpeza Urbana. Ao todo, cerca de 700 trabalhadores estarão mobilizados durante os três dias de operação.
Serão utilizados 20 caminhões, 10 máquinas, quatro tratores agrícolas com roçadeiras, 15 tratores giro zero e 150 roçadeiras costais. Além disso, dois caminhões do cata-treco vão circular pelos bairros atendidos.
A lista inclui Vida Nova, Jardim Marajó, Jardim Aeronave, Parque Universitário, Parque Vista Alegre, Jardim Melina, Recanto do Sol, Jardim Planalto de Viracopos, Parque Dom Pedro, Jardim Santo Antônio, Parque Mandela, Jardim Adhemar de Barros, Jardim Xangai e os DICs 1 a 6.
Durante a passagem do cata-treco, os moradores podem deixar na calçada móveis velhos, galhos, madeira, plásticos e materiais inservíveis, desde que não sejam restos de construção ou lixo domiciliar.
A Secretaria de Serviços Públicos reforça que os mutirões ajudam a recuperar áreas públicas, mas alerta que o descarte irregular de lixo compromete o resultado das ações. O município conta com coleta domiciliar em todos os bairros, 16 ecopontos, 33 pontos de entrega voluntária e a Usina Recicladora de Materiais para o descarte correto.