A cota única ou a primeira parcela do IPTU dos imóveis residenciais de Campinas vence no próximo dia 10 de fevereiro. O pagamento à vista garante desconto de 5%, com possibilidade de acréscimo de mais 1% para quem aderiu ao IPTU Digital, limitado a R$ 100.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os carnês estão sendo enviados pelos Correios, mas os contribuintes que ainda não receberam o documento podem emitir a segunda via pela internet, no portal da Prefeitura. O imposto também pode ser parcelado em até 11 vezes, sem desconto.
Em 2026, o IPTU teve correção de 4,49%, correspondente à atualização da UFIC com base no INPC/IBGE.
Ao todo, a Prefeitura emitiu 528.515 carnês, dos quais 338.361 são de imóveis residenciais. O restante inclui imóveis não residenciais, terrenos, imóveis mistos e vagas de garagem. O valor total lançado supera R$ 1,9 bilhão, recurso que é destinado integralmente ao município.
Segundo a Secretaria de Finanças, a arrecadação do IPTU é utilizada em áreas como infraestrutura urbana, saúde, educação e assistência social.
Contribuintes que identificarem inconsistências no lançamento podem solicitar revisão até o dia 13 de fevereiro. A orientação é que, em caso de contestação, seja feito o depósito administrativo para evitar incidência de multa e juros, caso o pedido seja indeferido.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da Secretaria de Finanças, tanto por telefone quanto por meios digitais.
SERVIÇO – IPTU 2026 (Campinas)
• Vencimento da cota única ou 1ª parcela: 10 de fevereiro
• Emissão de 2ª via: https://iptu.campinas.sp.gov.br
• Informações: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/financas/pagina/canais-de-atendimento