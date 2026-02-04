A cota única ou a primeira parcela do IPTU dos imóveis residenciais de Campinas vence no próximo dia 10 de fevereiro. O pagamento à vista garante desconto de 5%, com possibilidade de acréscimo de mais 1% para quem aderiu ao IPTU Digital, limitado a R$ 100.

Os carnês estão sendo enviados pelos Correios, mas os contribuintes que ainda não receberam o documento podem emitir a segunda via pela internet, no portal da Prefeitura. O imposto também pode ser parcelado em até 11 vezes, sem desconto.

Em 2026, o IPTU teve correção de 4,49%, correspondente à atualização da UFIC com base no INPC/IBGE.