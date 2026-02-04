A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (4), na segunda Reunião Ordinária de 2026, dois desfechos centrais envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL): a aplicação de suspensão temporária do mandato por 45 dias, proposta pela Corregedoria, e o arquivamento da investigação da Comissão Processante que apurava denúncia por quebra de decoro parlamentar.

Em votação única, o Plenário analisa o Projeto de Resolução nº 1/2026, apresentado pela Corregedoria da Casa. O texto prevê afastamento do exercício do mandato, com prejuízo de vencimentos, como sanção administrativa por infração ética considerada grave. Para aprovação, é exigido o voto favorável de dois terços dos vereadores presentes.

Segundo o relatório da Corregedoria, o procedimento concluiu que houve condutas públicas incompatíveis com os deveres do mandato, com violação a princípios como decoro parlamentar, urbanidade, boa-fé e preservação da imagem institucional do Legislativo. O documento destaca que a apuração analisou registros audiovisuais, documentos, processos judiciais correlatos e incluiu audiência de instrução, assegurando contraditório e ampla defesa.