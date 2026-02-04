A Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA), deu início na terça-feira (3) ao primeiro mutirão gratuito de 2026 para castração e microchipagem de cães e gatos. A ação ocorre no Castramóvel estacionado na Praça da Juventude (DIC 5, região do Ouro Verde) e segue até o dia 12 de fevereiro.

As 5 mil vagas destinadas a esta primeira etapa já foram totalmente preenchidas. A meta da administração municipal para este ano é realizar 15 mil procedimentos, o que representa um aumento de 50% em comparação ao total executado em 2025. O projeto conta com um investimento de mais de R$ 3 milhões, viabilizado por emenda do deputado federal Bruno Lima.

Inscrições e próximos passos

O agendamento para o mutirão foi realizado exclusivamente pelo SinPatinhas (Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos do Ministério do Meio Ambiente). Os tutores que não conseguiram vaga nesta rodada devem ficar atentos: a plataforma abrirá novas inscrições na segunda quinzena de fevereiro.