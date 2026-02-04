05 de fevereiro de 2026
INFANTIL

Alice é aliada da boa alimentação em peça gratuita em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Com texto de indicado ao Prêmio APCA, adaptação gratuita de clássico da literatura infantil estimula alimentação saudável em apresentação única no Ciaei.
Com texto de indicado ao Prêmio APCA, adaptação gratuita de clássico da literatura infantil estimula alimentação saudável em apresentação única no Ciaei.

A garotinha que cai na toca do coelho ganha uma nova aventura — desta vez, direto para a cozinha. O espetáculo infantil gratuito “Alice no País das Hortaliças” será apresentado em Indaiatuba neste domingo (8), às 15h, no Ciaei. A iniciativa integra o Programa de Ação Cultural (ProAC), com realização do Governo do Estado de São Paulo e apoio da Prefeitura Municipal.

Com texto de Gustavo Libanori, indicado ao Prêmio APCA 2023, e direção de Bruno Ferian, a peça transforma a cozinha em um universo mágico. No elenco, Ana Carolina Madrigrano, Guilherme Campos, Kaique Marinho, Lucas Caparrós, Lya Bueno e Marina Branco conduzem o público por uma história que mescla sensibilidade e diversão.

Descobertas na cozinha

A trama começa quando Alice quebra o braço no primeiro dia de férias e fica impossibilitada de brincar. Ao acompanhar a rotina do pai, que é cozinheiro, ela vê a cozinha se transformar em um "país das hortaliças", onde legumes, verduras e frutas ganham vida. A jornada mostra como uma alimentação equilibrada pode acelerar sua recuperação.

O espetáculo aborda um tema urgente: cerca de 39% das crianças brasileiras enfrentam sobrepeso ou obesidade. Ao unir teatro e imaginação, a montagem incentiva a experimentação de novos sabores e a adoção de hábitos saudáveis desde cedo.

SERVIÇO

  • Data: Domingo, 8 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Local: Ciaei (Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3665 – Jardim Regina)
  • Entrada: Gratuita

