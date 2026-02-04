A garotinha que cai na toca do coelho ganha uma nova aventura — desta vez, direto para a cozinha. O espetáculo infantil gratuito “Alice no País das Hortaliças” será apresentado em Indaiatuba neste domingo (8), às 15h, no Ciaei. A iniciativa integra o Programa de Ação Cultural (ProAC), com realização do Governo do Estado de São Paulo e apoio da Prefeitura Municipal.
Com texto de Gustavo Libanori, indicado ao Prêmio APCA 2023, e direção de Bruno Ferian, a peça transforma a cozinha em um universo mágico. No elenco, Ana Carolina Madrigrano, Guilherme Campos, Kaique Marinho, Lucas Caparrós, Lya Bueno e Marina Branco conduzem o público por uma história que mescla sensibilidade e diversão.
Descobertas na cozinha
A trama começa quando Alice quebra o braço no primeiro dia de férias e fica impossibilitada de brincar. Ao acompanhar a rotina do pai, que é cozinheiro, ela vê a cozinha se transformar em um "país das hortaliças", onde legumes, verduras e frutas ganham vida. A jornada mostra como uma alimentação equilibrada pode acelerar sua recuperação.
O espetáculo aborda um tema urgente: cerca de 39% das crianças brasileiras enfrentam sobrepeso ou obesidade. Ao unir teatro e imaginação, a montagem incentiva a experimentação de novos sabores e a adoção de hábitos saudáveis desde cedo.
SERVIÇO
- Data: Domingo, 8 de fevereiro
- Horário: 15h
- Local: Ciaei (Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3665 – Jardim Regina)
- Entrada: Gratuita