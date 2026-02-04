A 2ª Vara Criminal de Sumaré condenou, na terça-feira (3), o vereador Wellington da Farmácia (MDB) a oito anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de corrupção passiva. A sentença também determinou a perda do seu mandato eletivo. O parlamentar é pai do atual vice-prefeito da cidade, André da Farmácia (MDB).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A condenação se refere ao período em que Wellington ocupava a Secretaria Municipal de Planejamento. De acordo com as investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, o agora vereador atuou para retardar a aprovação de alvarás de empreendimentos de dois empresários e, em seguida, exigiu pagamento para liberá-los.

Os esquemas de propina

As provas colhidas pelo MP-SP detalham duas modalidades de exigência de vantagem indevida. Em um dos casos, Wellington teria solicitado 2% do valor total de venda dos apartamentos de um empreendimento ou, alternativamente, uma unidade residencial. No outro, o ex-secretário pediu R$ 5 mil mensais, supostamente mascarados como pagamento de um contrato de locação de galpões.