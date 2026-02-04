Um aposentado de 81 anos foi vítima de um golpe em Artur Nogueira. Após ser abordado por um homem que alegou que seu carro estava vazando óleo, o idoso foi levado a um suposto mecânico e teve seu cartão clonado. O prejuízo foi superior a R$ 1 mil com compras não autorizadas.,

De acordo com o relato à polícia, o crime ocorreu quando o aposentado estava com seu veículo na Avenida Dr. Fernando Arens, nas proximidades do Pronto-Socorro. Um indivíduo desconhecido o abordou alertando sobre um suposto vazamento de óleo no carro e sugeriu que, se continuasse a rodar, o veículo teria graves problemas mecânicos.

A Fraude

Preocupado, o idoso seguiu as instruções do golpista, que se ofereceu para levá-lo até um mecânico de confiança. No local, ao tentar pagar pelo serviço que nunca existiu, o cartão do aposentado foi utilizado em uma maquininha que "falhou". O golpista usou um segundo aparelho e efetuou três cobranças indevidas: uma de R$ 950 e outras duas de R$ 49,90 e R$ 49,80.