04 de fevereiro de 2026
FRAUDE

Idoso de 81 anos perde R$ 1 mil em 'golpe do mecânico'

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Criminoso alertou sobre suposto vazamento de óleo para atrair idoso a oficina fantasma; prejuízo ultrapassou R$ 1 mil em cobranças indevidas via maquininha.
Um aposentado de 81 anos foi vítima de um golpe em Artur Nogueira. Após ser abordado por um homem que alegou que seu carro estava vazando óleo, o idoso foi levado a um suposto mecânico e teve seu cartão clonado. O prejuízo foi superior a R$ 1 mil com compras não autorizadas.,

De acordo com o relato à polícia, o crime ocorreu quando o aposentado estava com seu veículo na Avenida Dr. Fernando Arens, nas proximidades do Pronto-Socorro. Um indivíduo desconhecido o abordou alertando sobre um suposto vazamento de óleo no carro e sugeriu que, se continuasse a rodar, o veículo teria graves problemas mecânicos.

A Fraude

Preocupado, o idoso seguiu as instruções do golpista, que se ofereceu para levá-lo até um mecânico de confiança. No local, ao tentar pagar pelo serviço que nunca existiu, o cartão do aposentado foi utilizado em uma maquininha que "falhou". O golpista usou um segundo aparelho e efetuou três cobranças indevidas: uma de R$ 950 e outras duas de R$ 49,90 e R$ 49,80.

A fraude só foi percebida horas depois, quando a vítima tentou fazer uma compra e descobriu que o cartão em sua posse não estava em seu nome. O idoso bloqueou a conta e registrou o boletim de ocorrência para investigação.

