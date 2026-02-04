Um homem de 38 anos morreu após cair de uma altura que varia entre 20 e 30 metros em um canteiro de obras da barragem de Pedreira, na segunda-feira (3). O acidente ocorreu na Estrada de Terra Ingatuba, na região de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima teria se desequilibrado e caído. Socorrido por uma ambulância da própria empresa, ele foi levado ao hospital Funbepe Pedreira, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Em nota, a SP Águas, estatal responsável pelo empreendimento, lamentou o ocorrido e informou que o consórcio da obra está prestando apoio à família do trabalhador, incluindo o translado do corpo para sua cidade natal.