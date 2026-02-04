04 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FATAL

Operário morre em queda de 30 metros em barragem de Pedreira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
Trabalhador de 38 anos teria se desequilibrado e caído de altura aproximada de 30 metros; SP Águas lamentou o ocorrido e acompanha as investigações.
Trabalhador de 38 anos teria se desequilibrado e caído de altura aproximada de 30 metros; SP Águas lamentou o ocorrido e acompanha as investigações.

Um homem de 38 anos morreu após cair de uma altura que varia entre 20 e 30 metros em um canteiro de obras da barragem de Pedreira, na segunda-feira (3). O acidente ocorreu na Estrada de Terra Ingatuba, na região de Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima teria se desequilibrado e caído. Socorrido por uma ambulância da própria empresa, ele foi levado ao hospital Funbepe Pedreira, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Em nota, a SP Águas, estatal responsável pelo empreendimento, lamentou o ocorrido e informou que o consórcio da obra está prestando apoio à família do trabalhador, incluindo o translado do corpo para sua cidade natal.

A instituição afirmou ainda que está acompanhando a apuração das causas do acidente junto aos órgãos competentes. O caso foi registrado na delegacia de Jaguariúna como queda acidental.

Comentários

Comentários