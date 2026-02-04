A GM (Guarda Municipal) de Campinas identificou e localizou, na terça-feira (3), um homem suspeito de cometer atos de vandalismo contra ônibus do transporte público e prédios municipais. Os ataques ocorreram durante o mês de janeiro.

O suspeito foi encontrado no Jardim Boa Esperança, após as equipes da GM cruzarem informações sobre as características do indivíduo. Ele já era investigado pela Polícia Civil por um caso similar ocorrido anteriormente.

Após ser localizado, o homem foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional para prestar depoimento. A motivação para os vandalismos ainda é desconhecida e está sob apuração das autoridades. O suspeito foi liberado após a oitiva, mas o caso continua em investigação para o fechamento do inquérito.