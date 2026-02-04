04 de fevereiro de 2026
VANDALISMO

GM localiza homem que vandalizou ônibus e prédios em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Investigação aponta que ataques contra ônibus e prédios públicos ocorreram durante o mês de janeiro; indivíduo já era monitorado por caso semelhante anterior.
GM (Guarda Municipal) de Campinas identificou e localizou, na terça-feira (3), um homem suspeito de cometer atos de vandalismo contra ônibus do transporte público e prédios municipais. Os ataques ocorreram durante o mês de janeiro.

O suspeito foi encontrado no Jardim Boa Esperança, após as equipes da GM cruzarem informações sobre as características do indivíduo. Ele já era investigado pela Polícia Civil por um caso similar ocorrido anteriormente.

Após ser localizado, o homem foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional para prestar depoimento. A motivação para os vandalismos ainda é desconhecida e está sob apuração das autoridades. O suspeito foi liberado após a oitiva, mas o caso continua em investigação para o fechamento do inquérito.

