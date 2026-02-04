Uma ação conjunta das polícias militares de duas regiões resultou na prisão de três homens e na recuperação de duas motocicletas roubadas na tarde de terça-feira (3), nas imediações da Estrada Mão Branca, no distrito do Campo Grande, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com informações do 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM/I), a guarnição foi acionada após viaturas do 47º BPM/I monitorarem o deslocamento de três motocicletas pela rodovia, no sentido Hortolândia. A equipe se deslocou para o local em apoio e, ao chegar, visualizou três indivíduos saindo correndo de uma área de mata.
Após breve perseguição, todos foram alcançados e detidos. Durante uma varredura no local, os policiais encontraram dois capacetes e uma chave micha, ferramenta comumente usada em furtos de veículos.
Confissão e Destino dos Veículos
As investigações apontam que duas das motocicletas apreendidas haviam sido furtadas em Campinas pouco antes da abordagem. A terceira, segundo os policiais, era utilizada pelos suspeitos para dar cobertura à operação.
Em depoimento, os detidos confessaram que haviam sido contratados para transportar os veículos furtados até a mata isolada. O objetivo era que as motos fossem desmontadas no local para posterior venda das peças no mercado ilegal.
Os três homens foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde responderão pelos crimes de receptação qualificada e posse de instrumento para furto. As motocicletas recuperadas serão restituídas aos proprietários.