Uma ação conjunta das polícias militares de duas regiões resultou na prisão de três homens e na recuperação de duas motocicletas roubadas na tarde de terça-feira (3), nas imediações da Estrada Mão Branca, no distrito do Campo Grande, em Campinas.

De acordo com informações do 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM/I), a guarnição foi acionada após viaturas do 47º BPM/I monitorarem o deslocamento de três motocicletas pela rodovia, no sentido Hortolândia. A equipe se deslocou para o local em apoio e, ao chegar, visualizou três indivíduos saindo correndo de uma área de mata.

Após breve perseguição, todos foram alcançados e detidos. Durante uma varredura no local, os policiais encontraram dois capacetes e uma chave micha, ferramenta comumente usada em furtos de veículos.

Confissão e Destino dos Veículos